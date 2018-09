Das Programm

Rokokotheater

> Freitag, 28. September, 20 Uhr: Michael Haydns "Sinfonie Nr. 7 E-Dur, Perger 5"; W. A. Mozarts "Konzert für Violine und Orchester Nr. 3 G-Dur" und "Mailänder Sinfonie"; Joseph Haydns "Sinfonie Nr. 88 Hob I:88".

> Samstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr: Mozarts "Le nozze di Figaro".

> Freitag, 12. Oktober, 20 Uhr: Mozarts Ouverture zur Oper "Idomeneo"; Claude Debussys "Dans sacrée et danse profane für Harfe und Streicher"; Carl P. E. Bachs "Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 c-Moll" und "Hamburger Cembalokonzert Nr. 4".

Jagdsaal

> Samstag, 29. September, 19.30 Uhr: Mozarts "Streichquintett D-Dur"; Alexander von Zemlinskys "Zwei Sätze für Streichquartett d-Moll"; Franz Anton Bruckners "Streichquartett F-Dur".

> Sonntag, 30. September, 11 Uhr: Zur Streichtrio-Matinee erklingen Franz Schuberts "Streichtrio B-Dur"; Ludwig van Beethovens "Streichtrio Nr. 4 op. 9 Nr. 2"; Mozarts "Divertimento. Großes Trio Es-Dur".

> Freitag, 5. Oktober, 19.30 Uhr: Schuberts "Adagio und Rondo concertante F-Dur"; Mozarts "Klavierquartett Nr. 2 Es-Dur"; Brahms’ "Klavierquartett g-Moll op. 25".

> Sonntag, 7. Oktober, 11 Uhr: Mozarts "Streichquartett Nr. 11 Es-Dur" und "Streichquartett Nr. 18 A-Dur"; Dieter Macks "Suara-Suara".

Schlosskapelle

> Samstag, 13. Oktober, 19.30 Uhr: Johann S. Bachs "Sonate E-Dur für Violine und Cembalo obligato"; Pietro Nardinis "Sonate seconda in D-Dur aus ,VII Sonates pour violon et basse avec les Adagios brodés"; J. C. Bachs "Cembalosonate c-Moll op. 17/2"; Mozarts "Sonate G-Dur".

Kammermusiksaal

> Sonntag, 14. Oktober, 11 Uhr: Koseph Haydns "Variationen f-Moll op.83 Hob XVII:6"; Johannes Brahms’ "Fantasien op.116", Robert Schumanns "Romanzen op. 28, Nr. 1-3"; Mozarts "Klaviersonate Nr. 9 a-Moll".