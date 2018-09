Meto

In Köln gründen Adolf Metzger und Oskar Kind am 16. Februar 1918 eine Firma, deren Namen sie ihren Anteilen gemäß bilden: Metzger hält 75 Prozent, verlässt die Firma aber 1920. Oskar Kind ist Alleingesellschafter. Anfangs stellt Meto Verpackungsapparate mit Drahtbindetechnik und Heftapparate für Kartons her. Ab 1921 beliefert Meto die Reichspost. 1937 stellt Meto in einer Spielwarensparte auch das Tischfußballspiel Tipp-Kick her. 1944 siedelt die Firma wegen Kriegszerstörungen von Köln-Rodenkirchen nach Hirschhorn. Hier erfinden Oskar Kind 1959 den Handauszeichner und Paul Ehret das prägnante Wellenrand-Etikett. Ab 1969 bietet Meto zudem Verkaufsförderlösungen an - anfangs ein Schreibsystem für Verkaufsbotschaften, heute Preiskassetten, Displays und Systeme zum Befestigen elektronischer Preisauszeichnung sowie zu Regaloptimierung und Lösungen zu m Fertigwerden mit Warteschlangen vor Kassen. 1999 kauft der Warensicherungsspezialist Checkpoint Systems Meto. 2016 übernimmt die kanadische CCL-Industries die Firma. Innerhalb dieser CCL-Firmenholding gehört Meto International GmbH zur "Avery-Division". In Hirschhorn ist die Meto-Europazentrale, sind Produktionswerk und Lager. Meto-Geschäftsführer ist Peter Sperl. (fhs)