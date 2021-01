Die Formation "Masterboy" wurde im Jahre 1989 von Enrico Zabler aus Bad Schönborn und dem Sinsheimer Thomas Jürgen Schleh (genannt Tommy, heute auch unter dem Künstlernamen "Klubbingman" bekannt) gegründet, zunächst noch ohne Sängerin.

Erster Hit war der Song "Dance To The Beat", der gleich die Clubszene aufmischte. In der Folge – inzwischen war die in Davos geborene Sängerin Trixi Delgado zur Band gestoßen – erlangten die Veröffentlichungen der Gruppe Silber-, Gold- und sogar Platin-Status. Weltweite Touren, die die Gruppe bis nach Brasilien führte,n folgten.

Den europaweiten Durchbruch schaffte "Masterboy" 1994 mit dem Dance-Hit "Feel The Heat Of The Night". Ab 1997 wurde es ruhiger um den damaligen "Dance-Act des Jahres", der es zwischenzeitlich auch mit den Frontfrauen Linda Rocco und Annabell Kay versucht und mit ihnen ebenfalls zwei Hits – "Mr. Feeling" und "Porque Te Vas" – hatte.

Vor sieben Jahren fand die erste gemeinsame, größere Liveshow seit 1996 statt, und die in Originalbesetzung angetretene Band wurde bei der "Sunshine-Live-Party" in der Mannheimer Maimarkthalle von über 3000 Konzertbesuchern gefeiert.

"Die alte Magie war sofort wieder da", bekunden die beiden Macher. In einem Interview verkündete Tommy Schleh nach dem Mannheim-Gig seinerzeit, dass zukünftig weitere Auftritte in der ganzen Welt geplant seien. "Tatsächlich kamen zahlreiche Anfragen von Agenturen und wir spielten danach auch weitere Shows", berichtet das erfolgreiche Künstlerduo. Clubkonzerte folgten, bis im März die Corona-Pandemie alle Pläne durchkreuzte. (of)