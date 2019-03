Der Grad einer Behinderung orientiert sich daran, wie sehr diese die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einschränkt. Dabei gibt es verschiedene Stufen, die in Zehnerschritten eingeteilt sind. Die höchste beträgt 100. Als schwerbehindert gilt, wer einen Grad von 50 oder mehr hat. Laut Antidiskriminierungsstelle gibt es in Deutschland geschätzt 10,2 Millionen Menschen mit Behinderung, davon sind 7,5 Millionen schwerbehindert. rnz.