Das Lions Clubhilfswerk Kraichgau hatte zusammen mit der SFZ Big Band, der musikalischen Abteilung des Waibstadter Turnvereins, Anfang Februar in der Waibstadter Stadthalle das Konzert unter dem Motto "Musik für Celine" veranstaltet (die RNZ berichtete). Celine ist durch die schweren Verletzungen, die sie infolge eines Autounfalls im Februar 2016 in der Sinsheimer Innenstadt erlitten hat, gehandicapt. Mit dem Erlös der Veranstaltung soll Celine eine Unterstützung für den Start in ihr neues Leben bekommen. (cla)