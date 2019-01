Die "Lern Zeit Räume" sehen sich selbst als sogenannte Jenaplanschule. Mit ihrer Gründung im Jahr 2006 entstand die erste Schule dieser Art in der Region, in der heute alle Abschlüsse es Landes Baden-Württemberg erworben werden können. 110 Schüler besuchen derzeit die integrative Ganztagesschule. Sie sollen dort ihre eigenen Fähigkeiten, Talente und Grenzen kennen und schätzen lernen können - in ihrem Tempo, kreativ und selbstbestimmt. Die Schule gehört nun zum Heidelberger Privatschulcentrum (HPC), wo als ein neues Profil die Reformpädagogik der "Lern Zeit Räume" angeboten werden.

Das Heidelberger Privatschulcentrum betreibt in der Stadt verschiedene Schulen - etwa eine bilinguale Grundschule und ein bilinguales Gymnasium, aber auch Berufliche Gymnasien und ein Berufskolleg. Es ist Teil der F+U Unternehmensgruppe - ein privater Bildungsanbieter, der 1980 in Heidelberg gegründet wurde. Aus dem kleinen Familienunternehmen haben sich bis heute 22 Standorte, Schulungsorte und Studienorte in Deutschland entwickelt. (ani)