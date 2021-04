> Der "Lernort Zivilcourage & Widerstand" wurde 2012 von Menschen gegründet, die in der Vermittlung der Geschichte des Nationalsozialismus neue Wege gehen möchten. Im Mittelpunkt der Vereinsaktivitäten steht die Schaffung eines Lernorts auf dem Areal des einstigen Konzentrationslagers Kislau bei Bad Schönborn. Hier soll eine jugendgemäße Form der Vermittlung badischer Demokratie- und Diktaturgeschichte der Jahre 1918 bis 1945 integral mit einem zukunftsorientierten Wertedialog verknüpft werden. Das Land Baden-Württemberg sowie aktuell sieben Städte und Landkreise der Region finanzieren das Projekt. Vorsitzende des Vereins ist die in Mannheim geborene und in Karlsruhe lebende Zeithistorikerin und Politikwissenschaftlerin Andrea Hoffend. (of)