> Die Leimener Zementfabrik wurde 1896 von der "Portland-Cement-Werke Heidelberg AG" – heute Heidelberg Cement – errichtet. Ein Brand am Fabrikgebäude in Heidelberg des 1873 gegründeten Unternehmens hatte die Suche nach einem neuen Standort möglichst in der Nähe der Rohstoffe losgetreten. Schnell entstanden in Leimen rund um das Werk Wohnungen und eine eigene kleine Gemeinde mit Festhalle, Kindergarten, Werksbücherei und Hallenschwimmbad. Zuletzt hat der global tätige Baustoffkonzern mit dem 2016 eingeweihten "HeidelbergCement Technology Center" 20 Millionen Euro in ein Forschungszentrum am Standort Leimen investiert.

> Die Materialseilbahn verbindet seit über 100 Jahren den Nußlocher Steinbruch mit dem Leimener Zementwerk. Erstmals im Mai 1917 probeweise und seit 1918 im regulären Betrieb befördern 260 Gondeln pro Stunde bis zu 320 und jährlich bis zu 800.000 Tonnen Kalkstein bergab über die rund 5,6 Kilometer lange, von 60 Stützen gehaltene Strecke. Die Gondeln ersetzen somit etwa 40.000 Lastwagen-Fahrten jährlich. (bmi)