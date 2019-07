Das Programm

Freitag, 23. August

15 bis 19 Uhr: Familiennachmittag zur Eröffnung.

Ermäßigte Preise und Angebote bei vielen Geschäften.

18 Uhr: Offizielle Eröffnung im großen Festzelt und Fassbieranstich mit dem Fanfarenzug der Stadt Eberbach. Die ersten 1000 Besucher können sich über einen Freigetränk-Gutschein freuen. Anschließend Unterhaltung mit der "SF Band" aus Schwarzach.

19 Uhr: Unterhaltungsmusik im Mostzelt mit "Werner Schifferdecker".

20 Uhr: "Grand-Opening-Party" mit DJ Chris und Musik der aktuellen Charts im Cha-Cha Zelt.

22.30 Uhr: "Schlagermafia" im großen Festzelt.

Samstag, 24. August

11 bis 19 Uhr: Hubschrauber-Rundflüge mit Heliseven; Startplatz: Rasendreieck auf dem Sportplatz.

11 Uhr: Zelteröffnung im großen Festzelt mit der "Sunshine Music Band".

19 Uhr: Stimmungsmusik mit "Stefan Schirmer" im Mostzelt.

20 Uhr: Back to the roots "1990er und 2000er Party" mit DJ Fit For Fun im Cha-Cha Zelt.

21 Uhr: Partystimmung im großen Festzelt mit "Friends-Live".

Sonntag, 25. August

11 bis 19 Uhr: Hubschrauber-Rundflüge mit Heliseven; Startplatz: Rasendreieck auf dem Sportplatz.

11 Uhr: Frühschoppen im großen Festzelt mit der "Trachtenkapelle Mückenloch".

11 Uhr: Frühschoppen im Mostzelt mit "Stefan Schirmer".

18 Uhr: Trachtenabend im großen Festzelt. Trachtenträger erhalten ein Freigetränk. "Hessentaler": Bei best of Volxx-Hits, Party & Rock abfeiern. "Bierzelt Wettbewerb": Kampf um die Krone der Bierzelt-Könige.

19 Uhr: Stimmungsmusik mit "Stefan Schirmer" im Mostzelt.

Montag, 26. August

12 Uhr: Tag der Eberbacher Betriebe. Zur Einstimmung spielt die "Sunshine Music Band" im großen Festzelt.

14.30 Uhr: Kinderfest im Stadion "In der Au".

19 Uhr: "Sunshine Music Band" im großen Festzelt.

19 Uhr: "Lungo’s Karaoke Party" im Mostzelt.

20 Uhr: "Mega Malle Party" mit DJ Chris im Cha-Cha Zelt.

Dienstag, 27. August

9.30 Uhr: Fleckviehrinderschau im Sportgebiet "In der Au".

12 Uhr: Senioren-Nachmittag mit dem "Seniorenblasorchester Bad Friedrichshall" im großen Festzelt.

19 Uhr: "Die Steinsberger" Party-Gaudi-Profis im großen Festzelt.

20 Uhr: "Cha-Cha Closing Party" mit DJ Chris im Cha-Cha Zelt.

22 Uhr: Brillant-Höhen-Feuerwerk.