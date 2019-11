Zur Person

Rainer Becker steht seit 2013 an der Spitze des Vereins, der sich als unabhängige und überparteiliche Vertretung von Deutschlands Kindern sieht. Der pensionierte Polizeidirektor wurde im vergangenen Jahr im Amt bestätigt. Er lehrte als Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow und hat sich wissenschaftlich mit Kinderschutz beschäftigt. Der 63-Jährige lebt in einem kleinen Ort bei Güstrow. Er schreibt in seiner Freizeit Gedichte, die sich unter anderem mit Gewalt auseinandersetzen.