Die Interroll Gruppe ist ein führender Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. 1959 gegründet, stellt das Unternehmen Förderrollen, Motoren und Antriebe für Förderanlagen, Förderer und Sorter sowie Fließlager her. Lösungen von Interroll sind unter anderem bei Express- und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen oder in den Bereichen Food & Beverage oder Automotive im Einsatz. Zu den Kunden zählen u.a. Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble oder Siemens. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll eigenen Angaben zufolge über ein weltweites Netzwerk von 32 Unternehmungen mit einem Umsatz von ca. 560 Millionen Franken und 2300 Mitarbeitern.