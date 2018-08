Jörg Miethke, Heidelberg: "Es war super hier, die Besichtigung war eine ganz tolle Idee. Die Informationen und die Kompetenz, mit der wir geführt wurden, waren sehr beeindruckend. Wir haben jetzt viel mehr Verständnis für die Technik und was bei einer Planung so alles dahintersteckt."

Elisabeth Südkamp, Dossenheim, und Birgit Lichter, Heidelberg: "Wir dachten immer, das sieht ein bisschen verwirrend aus in der Klinik, aber jetzt ist alles einleuchtend. Es war eine ausgesprochen schöne Führung."

Jutta Hoffmann, Heidelberg: "Ich wollte diese Führung in der neuen Chirurgie gerne mitmachen, weil ich vor zwei Jahren in der alten Chirurgie war und mich fürchterlich aufgeregt habe, weil es keine gescheiten Waschgelegenheiten gab. Die Vier-Bett-Zimmer dort waren grauenvoll, das ist hart für Schwerkranke."

Mike Seitz, Binau: "Die OP-Säle im Rohbau zu sehen, fand ich sehr interessant - schon, was da an Technik dahintersteckt. Man hat ja nicht jeden Tag die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen."

Ralf Graf, Mosbach: "Wir sind in Bereiche gekommen, in die man als gesunder Mensch nie hineinschauen kann. Unsere Tochter lernt Medizinisch-technische Radiologieassistentin, und so sehen wir mal die ganze Technik, mit der der Beruf verbunden ist."

Elisabeth Rother, Heidelberg: "Ich finde die Zusammenarbeit zwischen der medizinischen Seite und den Architekten absolut top. Es zahlt sich aus, weil dann grade nicht Dinge entstehen, die nachbesserungswürdig sind. Es ist hoch interessant, in dieser späten Bauphase hinter die Kulissen schauen zu können."