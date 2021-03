Als am 21. März 1933 Reichspräsident Hindenburg und Adolf Hitler Eberbacher Ehrenbürger wurden, kam der Antrag von Bürgermeister Dr. Dr. Friedrich Wenz. Reichsstatthalter Robert Wagner war noch nicht dabei, anders als beispielsweise in Rockenau. Wagner erhielt seine Ehrenbürgerschaft erst ein Jahr später, am 26. März 1934 – auf Antrag der NSDAP-Fraktion im Gemeinderat. Das Versäumnis des Bürgermeisters, den Lindacher Robert Wagner in die erste Runde der Geehrten zu nehmen, war nicht der einzige Fehler im Umgang mit den örtlichen Nationalsozialisten. Das rächte sich: Am 6. April 1934 wird Bürgermeister Wenz "nach einer Entschließung des Herrn Reichsstatthalters Wagner zur Ruhe gesetzt."