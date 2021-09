"Highlights der Physik"

Seit 2001 veranstalten das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Deutsche Physikalische Gesellschaft jedes Jahr die "Highlights der Physik". Diese Veranstaltung gehört zu den größten Wissenschaftsfestivals in Deutschland. Ziel ist es, dass Wissenschaftler ihre Labors verlassen und die Physik zu den Menschen bringen, beispielsweise mit Vorträgen, Ausstellungen und Experimenten. Zu den bisherigen Stationen zählten unter anderem München, Stuttgart und Bremen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Festival 2020 auf dieses Jahr verschoben. Nun findet es unter dem Motto "Durchblick!" online und in Präsenz statt. Vom 27. September bis 2. Oktober kommt die große Show mit Ranga Yogeshwar nach Würzburg. Teil des Festes werden Internet-Angebote sein, unter anderem auch die Kurz-Filme, die gerade in Brühl gedreht werden. Zu jedem "Highlight der Physik" gibt es ein Wissenschaftsmagazin. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.highlights-physik.de. mio