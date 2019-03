> Die Hallen-Machbarkeitsstudie: Das Planungsbüro Kopp-Architekten hat dem Gemeinderat am 5. Februar die verschiedenen Möglichkeiten vorgestellt.

> Als nächster Schritt soll eine Kommission gebildet werden, die realistische Vorschläge zur Umsetzung ausarbeitet. Sobald die Gemeinde vom Bund einen Bescheid über den Förderantrag zum Hallenanbau an die Sachsenhalle erhalten hat, will sie "schnellstmöglich" diese Kommission einladen. In einer ersten Sitzung wird es laut Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt darum gehen, alle Ehrenamtlichen auf eine Informationsbasis zu bringen, um dann darauf aufbauend in die Diskussion einzusteigen. ans