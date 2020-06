"Extinction Rebellion" hängt vermeintliche Parteiplakate auf

Die Bewegung "Extinction Rebellion", die mit zivilem Ungehorsam für mehr Umweltschutz kämpfen will, hat in Heidelberg zahlreiche vermeintliche Wahlplakate aufgehängt. "Sie sollen die Politik von CDU und FDP ehrlich zeigen", erklärt die Bewegung – die aber ebenso auch falsche Plakate von Grünen, SPD und Linken aufhängte. Auf allen wird auf eine Versammlung am Samstag, 20. Juni, um 16 Uhr am Universitätsplatz hingewiesen. Dort wollen die Aktivisten mit Heidelbergern darüber diskutieren, wie "echte lokale Klimaschutzpolitik" aussehen könnte. Die Kampagne ist Teil einer bundesweiten "Digitalen und Dezentralen Rebellion Wave" von Extinction Rebellion.

Die Bundesregierung habe es nicht geschafft, in der Coronakrise eine eindeutige Wende in der Klimapolitik zu vollziehen, findet die Umweltbewegung: "Die Große Koalition nimmt 130 Milliarden Euro in die Hand, um zu sagen: Weiter so!" Keine Partei im Bundestag habe aktuell ein Parteiprogramm, mit dem das Pariser Klimaschutzeinkommen eingehalten werden könne.