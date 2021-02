Das bisher größte Projekt der "experimenta" ist auch schon in Vorbereitung. Und dafür wird das Wissenschaftszentrum sogar zu klein sein. Im Sommer 2022 ist es Gastgeber für die Jahreskonferenz des europäischen Netzwerks "Ecsite" (European Collaborative for Science, Industry & Technology Exhibitions). Rund 1100 Experten und Praktiker von 350 Mitgliedseinrichtungen aus aller Welt und allen Bereichen der Wissenschaftskommunikation werden in Heilbronn erwartet. Die Tagung gilt als eine der größten Konferenzen der professionellen Wissenschaftskommunikation in Europa. Räumlicher Mittelpunkt der Konferenz wird eine eigens für die "Ecsite 2022" errichtete Zeltstadt auf dem Volksfestplatz Theresienwiese sein. Zuvor fand die Jahrestagung schon in Kopenhagen, Genf, Porto und Graz statt. bfk