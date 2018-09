> Der neue Eigentümer des Einkaufszentrums, die Schoofs-Gruppe (Frankfurt) möchte am Erfapark einen großflächigen Lebensmittelmarkt bauen und zwar im Bereich des Parkplatzes, mit direktem Anschluss an das Einkaufszentrum. Neue Parkplätze sollen im vorderen Bereich des Areals in Richtung Würzburger Straße entstehen. Dafür sollen der frühere Norma-Markt und das Nachbargebäude (früher "Lauers Videotreff", heute "Fenomen Döner") abgerissen werden. Der Markt selbst würde im hinteren Bereich errichtet (Richtung Holzgasse).

> Für die Umsetzung dieser Pläne benötigt der Investor aber noch zwei Grundstücke in der Steingasse, die mit Wohnhäusern bebaut sind. Entsprechende Verhandlungen über den Kauf dieser Grundstücke würden von Schoofs gerade geführt, bestätigte Bürgermeister Rohm im Gespräch mit der RNZ. rüb