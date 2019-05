Eberbach. 11 575 Wahlberechtigte und darunter 675 Erstwähler sind aufgerufen, in einer Woche drüber zu befinden, wer die Geschicke der Stadt Eberbach die nächsten fünf Jahren entscheidend begleiten soll - auf den Wahlprogrammen gibt’s Aussagen zu den heute aktuellen Themen. Die am 26. Mai Gewählten werden aber auch Beschlüsse fassen müssen zu Herausforderungen, die sich Eberbach erst in ein oder zwei Jahren stellen können und derzeit noch gar nicht Gegenstand des Wahlkampfs sein können. Foto: Stefan Weindl