> Cornelia Betsch kommt ursprünglich aus Ladenburg und besucht die Römerstadt, in der ihre Eltern leben, noch immer gern. "Spazieren am Neckar ist immer schön", sagt die 43-Jährige.

Als sie zwei Jahre alt war, zog ihre Familie in die Römerstadt. "Ich habe mich in Ladenburg sehr gut aufgehoben gefühlt", sagt sie. Kanutouren mit dem Pfarrer und die Jugendarbeit bei der evangelischen Kirchengemeinde sind ihr gut in Erinnerung. "Ladenburg ist klein, aber was man braucht, ist da."

Am Ladenburger Carl-Benz-Gymnasium hat sie 1998 ihr Abitur gemacht, dann ging es zum Psychologiestudium nach Heidelberg. "Ich bin in den Hof der Fakultät gelaufen, und das sah so einladend aus, da wollte ich bleiben", erzählt Betsch. In Heidelberg hat sie auch promoviert und ist in die Forschung gegangen. Schließlich verschlug es sie nach Erfurt. Inzwischen hatte Betsch auch zwei Töchter bekommen. "Und mit den Kindern kam die Impfthematik", erzählt sie. krs