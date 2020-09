Christina Lechner unterrichtet Harfe, Blockflöte und musikalische Früherziehung an der Musikschule Hirschhorn, einem Zusammenschluss freier Musiklehrer. Die gebürtige Hirschhornerin Jahrgang 1965 übernahm 1991 die Harfenklasse der Musikschule Heidelberg und wechselte 1992 zur Musikschule Eberbach, wo sie die Zweigstellenleitung für die damalige Mitgliedsgemeinde Hirschhorn übernahm. Seit November 2004 ist sie selbstständig.

Lechner lebt in Finkenbach in einem Haus mitten in der Natur, das ihrer gesamten Familie – auch Ehemann Franz und die drei erwachsenen Töchter sind professionelle bzw. angehende Musiker oder Musikpädagogen und in Hirschhorn sehr präsent – uneingeschränktes Musikmachen ermöglicht.

Auch ehrenamtlich stellt sich die 55-Jährige ganz in den Dienst der Musik. Im Förderverein Klosterkirche ist sie mitverantwortlich für die Organisation der Ausklang-Konzerte in der Klosterkirche, sie wirkt in Ensembles aller Stilrichtungen von Volksmusik über Irish Folk bis Klassik mit und stellt an Weihnachten die Krippenspiele auf die Beine. Auf die Frage,wie Corona in diesem Sommer ihr Leben verändert hat, hat Christina Lechner viele Antworten.