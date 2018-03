CDU: Müssen Neubürger gewinnen

Von Kinderbetreuung über Wirtschaft, Verkehr und Internet bis zu Senioren: CDU-Fraktionssprecher Bernd Grabinger umriss in seiner Stellungnahme viele Themen, die in der Gemeinde akut sind. Besonders ging er jedoch auf die Schaffung von Wohnraum ein: "Auch, wenn wir als einsame Rufer im Walde wirken, wir müssen Neubaugebiete erschließen." Edingen-Neckarhausen brauche Neubürger, um den Haushalt zu verbessern. Gleichzeitig müsse die Gemeinde aber soziale und politische Verantwortung übernehmen und den aktuellen "unsozialen" Wohnungsmarkt entlasten. Auch den Bau der Kindertagesstätte "Die Neckar-Krotten" im Gemeindepark sprach Grabinger an. Ob stattdessen tatsächlich das Provisorium auf dem Schulsportgelände der Pestalozzischule gekauft werde, bedürfe noch "einiger wichtiger Recherchen" seitens der Verwaltung. Grabinger: "Nur eines sollten wir bedenken, nicht die vermeintlich billigste Lösung ist auch die kostengünstigste und nachhaltigste." (mwg)