> Der Cambridge-Austausch: Jedes Jahr im Herbst fahren 30 bis 35 Schüler vom Kurpfalz-Gymnasium zum Chesterton Community College in der britischen Universitätsstadt Cambridge, der Gegenbesuch findet ein paar Wochen versetzt statt. Seit 1979 gibt es diesen regelmäßigen Schüleraustausch. Initiiert wurde er damals von zwei befreundeten Lehrerinnen.

Seit vielen Jahren organisiert die Englischlehrerin Kerstin Scheller den Austausch am KGS, seit einigen Jahren zusammen mit ihrer Kollegin Jeannette Rocco. Auf englischer Seite organisieren seit Langem die beiden Deutschlehrerinnen Jutta Wolf und Lorna Lang den Austausch.

Neben dem Kennenlernen des Alltags in ihren Gastfamilien stehen jeweils Schulbesuche und Ausflüge auf dem Programm. Dieses Jahr besichtigten die deutschen Schüler zum Beispiel den Buckingham Palace in London und das Herrenhaus Holkham Hall an der Küste. Die englischen Jugendlichen erkundeten Speyer sowie Schloss und Zoo in Heidelberg. mank