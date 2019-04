Die "BW Stiftung" in der Region

Die "Baden-Württemberg Stiftung" unterstützt auch verschiedene Projekte in der Rhein-Neckar-Region. Ein paar ausgewählte Beispiele:

"Baden-Württemberg Stipendium": Im Stipendienjahrgang 2018/19 profitieren insgesamt 406 Studierende in der Region zwischen Mannheim und Mosbach von einem Stipendium. 202 Studierende sind aus dem Ausland in die Region gekommen, 204 Studierende sind mit Fördergeldern im Ausland. Allein an der Uni Heidelberg profitieren 46 ausländische Studierende. 57 sind im Auslandsjahr.

"Talent im Land": Schüler, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft Unterstützung brauchen, werden mit dem "Talent im Land"-Stipendium unterstützt. In der Region gibt es derzeit 7 Schüler-Stipendiaten.

Mobbingprävention: An insgesamt 29 Schulen in Baden-Württemberg wird mit dem "Olweus-Mobbing-Präventionsprogramm" gearbeitet. Und das offenbar erfolgreich: Ein Rückgang entsprechender Konflikte um 15 bis 20 Prozent wurde gemessen. In der Region war die Realschule Waibstadt "Pilotschule". Auch in Schriesheim (Heinrich-Sigmund-Gymnasium) und in Neckargemünd (SRH Viktor-Kenel-Schule) wird das Programm genutzt.

JVA Adelsheim: Gleich drei verschiedene Einzelprogramme werden "hinter Gittern", in der JVA Adelsheim, unterstützt. Unter anderem mit "Theater hinter Gittern" sollen Häftlinge positive Impulse bekomme.

"Internationale Spitzenforschung": In verschiedenen Projekten fördert die BW-Stiftung die Zusammenarbeit mit internationalen Spitzenforschern. Fünf Projekte sind allein aus dem Umfeld der Uni Heidelberg gelistet. So wird beispielsweise mit der University of Toronto daran geforscht, welchen Einfluss das Gehirn bei chronischen Schmerzen hat. Und zusammen mit dem Birkbeck-College (London) wird an einer potenziellen Parkinson-Therapie getüftelt.