Zur Bundesgartenschau 2019 kamen an 173 Öffnungstagen 2,3 Millionen Besucher, mit 2,2 Millionen war gerechnet worden. Bei einer Gästebefragung gaben damals 75 Prozent von ihnen an, wieder kommen zu wollen. Das Gesamtgelände der Buga inklusive Neckarbogen war rund 40 Hektar groß. In dessen Entwicklung, einschließlich der Seen, des Artenschutzes oder dem Schutzwall wie auch der Infrastruktur für den Stadtteil Neckarbogen wurden 140 Millionen Euro investiert. (bfk)