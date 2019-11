> Guter Wein mit guten „Unterlagen“ ist doppelter Genuss: Von Weinvilla-Gastronom Jürgen Sawall gibt es jetzt ein Bürgerwein-Menu dazu. Damit hat das seit Jahrzehnten beliebte, klassische „Heilbronner Leibgericht“ ernsthafte und edlere Konkurrenz bekommen. Das Menü setzt sich zusammen aus „Geräucherter Entenbrust an heimischem Feldsalat mit Mango-Chutney und Ciabatta“ als Vorspeise, dem Hauptgang eines „in Bürgerwein eingelegten Rehbratens in Wacholderrahm mit Serviettenknödel und Preiselbeerbirne“ und einem „hausgemachten Parfait mit Rotweinpflaumen“ als Dessert. Einschließlich eines Glases Bürgerwein kostet das kulinarische Vergnügen 46,50 Euro. Der Preis des Bürgerweines ist seit Jahren gleich: 11,90 Euro, zu haben unter anderem beim Weingut G.A. Heinrich in der Riedstraße 29, bei der Genossenschaftskellerei Heilbronn in der Binswanger Straße 1, in der Weinvilla in der Cäcilienstraße 66 und bei der Tourist-Information der Heilbronn Marketing in der Kaiserstraße 17. (bfk)