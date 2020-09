> Innerhalb kürzester Zeit entstanden auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016 mehr als 30 Gemeinschaftsunterkünfte im gesamten Kreisgebiet. Die mit Abstand größte Einzelmaßnahme war dabei der Neubau der Gemeinschaftsunterkunft in der Eberstadter Straße in Buchen. Rund vier Millionen Euro hat der Landkreis hierfür investiert.

> Dabei wurde von Anfang an vorausschauend geplant, denn eine spätere Nachnutzung der Gemeinschaftsunterkunft als Verwaltungsgebäude des Landkreises hatten die Verantwortlichen damals schon im Blick, was sich in der Bauausführung niederschlug.

> Nachdem die letzten verbliebenen Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft im Mai 2019 ausgezogen waren, war der Weg für die Nachnutzung frei. Im Juli 2020 wurde der neue Verwaltungsstandort des Landratsamtes in Betrieb genommen. Im hinteren der beiden zweigeschossigen Gebäude finden seither die Fachdienste Veterinärwesen, Ausländer- und Asylrecht sowie das Jugendamt Platz.

> Das zur Eberstadter Straße hin errichtete Gebäude findet nun ebenfalls eine neue Nutzung: Der Landkreis hat es an den Pflegedienst "Hand in Hand" vermietet, der dort acht seniorengerechte Wohnungen einrichtet. (rüb)