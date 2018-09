Beide Vereine trafen erst zweimal aufeinander: in Fortunas Abstiegssaison 2012/13. Im Hinspiel holte Düsseldorf damals einen Punkt (1:1) - Torschützen waren Kruse (4.) und Joselu (39.). Im Rückspiel in Sinsheim ließ die TSG Hoffenheim den Rheinländern beim 3:0 keine Chance. Firmino (11.), Lambertz (75./Eigentor) und Volland (90.) trafen für die Kraichgauer, die in der Endabrechnung 16. wurden und sich über die Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern retten konnten.

So könnten sie heute beginnen

Düsseldorf: Rensing - Bormuth, Ayhan, Kaminski - Zimmer, Gießelmann - Zimmermann, Sobottka, Molares - Ducksch, Hennings.

Hoffenheim: Baumann - Nordtveit, Vogt, Posch - Kaderabek, Grillitsch, Schulz - Kramaric, Bittencourt - Joelinton, Szalai.

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg). jog