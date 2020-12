Vor einem Verteilerkasten fürs künftige schnelle Internet in Unterdielbach sind Manfred Wörtz links) und Bezirksbeiratsvorsitzender Andreas Meier (mit Sohn Florian) im Gespräch über das Anschlussangebot der Firma Overturn. Foto: privat

> Kupferkoaxialkabel: . Elektrische Leiter wie etwa Telefonkabel bestehen meist aus Kupfer. Um einen Innenleiter liegt einen hohlzylindrischen Außenleiter umgeben ist. Der Außenleiter schirmt den Innenleiter vor Störstrahlung ab.

> Glasfasern übertragen als Lichtwellenleiter optisch Daten. Gegegenüber elektrischer Übertragung ist eine erheblich höhere maximale Bandbreite möglich und es können mehr Information pro Zeiteinheit übertragen werden. Das Signal ist zudem unempfindlich gegenüber elektrischen und magnetischen Störfeldern.

> "Vectoring" ist ein Verfahren, das elektromagnetische Störungen aus Kupferleitungen filtert und so die Qualität der Verbindung verbessert.

> FTTC: "Fiber to the Curb" bedeutet "Glasfaser bis zum Verteilerkasten" (am Straßenrand).

> FTTB: "Fiber to the Building" bringt Glasfaser direkt bis ins Gebäude.

> FTTH: "Fiber to the Home" verteiltdas Signal sogar bis in die einzelnen Wohneinheiten. (fhs)