> Für zahlungsunfähig erklärt wurde Boris Becker gerichtlich in London im Jahr 2017. In der Folge musste er den Insolvenzverwaltern sein Vermögen offenlegen – dabei soll er aber wichtige Teile ausgelassen haben. Im Rahmen des aktuellen Gerichtsprozesses sehen es die Laienrichter als erwiesen an, dass Becker unter anderem eine Immobilie in Leimen verschleiert und unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwiesen hat. Allgemein habe er seinem Insolvenzverwalter zahlreiche Wertgegenstände verschwiegen und gebe nun seinen Beratern die Schuld, die sich ihm zufolge um seine Finanzen gekümmert hatten, sagt die Staatsanwaltschaft. Beckers Verteidiger erklärte, sein Mandant sei zwar naiv, aber unschuldig. In 20 der 24 Anklagepunkte folgte die Jury in London dieser Argumentation, auch bei der Frage nach verschwundenen Pokalen. Doch der Schuldspruch in vier Punkten könnte ausreichen, um Beckers Leben zu verändern: Theoretisch droht ihm eine Haftstrafe. Becker kann sowohl gegen den Schuldspruch als auch gegen das Strafmaß Einspruch einlegen. dpa