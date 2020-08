Gerade an Schulen ist in den Sommerferien Baustellenzeit. Ein Überblick, was derzeit in der Stadt getan wird.

> Hölderlin-Gymnasium: Die große Generalsanierung mit Profilausbildung Theaterpädagogik läuft schon seit zwei Jahren. Die Arbeiten befinden sich im zweiten Bauabschnitt. Derzeit wird am Rohbau für den Anbau der Theaterpädagogik gearbeitet. Parallel dazu laufen die Sanierungsarbeiten in Haus 3 und Haus 4. Derzeit konzentrieren sich die Sanierungsarbeiten auf die beiden Sporthallen und die dazugehörigen Sanitär- und Umkleideräume. Fertig sein soll alles bis zum Ende der Sommerferien. Die komplette Fertigstellung ist für September 2021 geplant.

> Waldparkschule: Die Arbeiten für den Mensa-Neubau sind in vollem Gange. 150 Sitzplätze wird es im Neubau am oberen Schulhof geben. Die Innenausbauarbeiten sowie die Fassadenmontage werden momentan ausgeführt. Im Herbst 2020 soll die Mensa in Betrieb gehen. Verzögert hat sich die Montage der Fassade sowie die Herstellung der Außenanlage.

> Bunsen-Gymnasium: Das Bunsen-Gymnasium ist eine offene Ganztagsschule, daher werden nach der Fertigstellung des Neubaus für die Naturwissenschaften bis Februar 2021 die ehemaligen Naturwissenschaftsräume für den Ganztagsbetrieb umgebaut.

> Helmholtz-Gymnasium: Die sechs Sheddächer der Aula sind an vielen Stellen undicht. Deshalb werden derzeit die kompletten Dachbeläge abgebrochen und Wärmedämmung sowie Dachabdichtung erneuert.

> Kurfürst-Friedrich-Gymnasium: Die Verwaltungsräume im ersten Obergeschoss werden renoviert; unter anderem werden die Geschoßdecken an die Brandschutzanforderungen angepasst und Akustikdecken angebracht sowie neue Möbel beschafft. Im Untergeschoss werden die Computerräume erneuert.

> Carl-Bosch-Schule: Im Inneren des Gebäudes werden derzeit die vorhandenen offenen Treppenhäuser durch verglaste Brandschutztüren abgetrennt und offene Deckenzwischenräume geschlossen. Die langen Flure werden in Brandabschnitte unterteilt.

> Johannes-Gutenberg-Schule: Im sogenannten F-Bau – der Gebäudeflügel am Werkstattgebäude – werden die Toiletten saniert. Vorgesehen ist der komplette Rückbau der Installationen und Oberflächen sowie die Erneuerung der Sanitär- und Elektroinstallation. ani