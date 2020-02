> Die Feuerwehr hat es in einer Ausnahmesituationen wie der Großbaustelle in der Reilsheimer Straße besonders schwer. "Wie kommen wir durch die Baustelle, wenn dort ein Bus, Krankenwagen oder Lkw steht", fragte Kommandant Timo Winkelbauer bei der Einwohnversammlung. Er zeigte sich skeptisch, ob seine Einsatzkräfte die Hilfsfrist einhalten können, binnen zehn Minuten jeden Ort im Ort zu erreichen. Im Nachgang der Veranstaltung wurde für die Zeit der einseitigen Sperrung mit Ampel folgende Regelung festgehalten: Bei Einsätzen in Reilsheim wird die Mauermer und nicht die Wiesenbacher Wehr mitalarmiert. Diese kann den Radweg durchs Elsenztal als Abkürzung nutzen. "Dadurch gewinnen wir Zeit", so Winkelbauer. In der Baustelle sind Haltebuchten eingerichtet, um im Notfall ein Ausweichen bei Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Sowohl Mitarbeiter der Baufirma als auch des Bauhofs werden mit "Piepsern" ausgestattet, um im Einsatzfall die Durchfahrt der Einsatzkräfte zu unterstützen. Einsatzkräfte aus "Reilse" erhalten zudem für die Anfahrt zum Feuerwehrhaus für ihre Privatautos einen Dachaufsetzer mit "Feuerwehr im Einsatz". (bmi)