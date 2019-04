Die Autohausgruppe Geisser startete 1990 mit einem Volvo-Autohaus in Karlsruhe. In den Folgejahren kamen weitere Volvo-Standorte in Heidelberg, Mannheim und Baden-Baden hinzu. Die Marke Jaguar integrierte Geisser erstmals 2005 an ihrem Standort Karlsruhe, es folgte 2011 der Standort Mannheim, der zudem Range Rover repräsentierte. Die italienische Nobelmarke Maserati kam 2016 hinzu, mit Standort in Mannheim. Neben dem Neuwagengeschäft - nach eigenen Angaben wechseln hier jährlich 2000 Fahrzeuge den Besitzer - baut das Unternehmen auf einen vergleichbaren Gebrauchtwagenverkauf. Ebenfalls nach eigenen Angaben werden jährlich 40.000 Werkstattbesuche abgearbeitet. Nach Worten von CDU-Stadtrat Peter Anselmann hängt Geisser "sehr stark an der SAP". (fre)