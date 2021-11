Der Altstadtverein unterstützt den OB und kritisiert die Nachtbürgermeister

Der Verein Alt-Heidelberg – der Stadtteilverein der Altstadt – unterstützt Oberbürgermeister Eckart Würzner in seiner Forderung nach einem nächtlichen Alkoholverkaufsverbot in Teilen der Altstadt. Immerhin kämpften die Altstädter schon seit Jahren erfolglos für ihre Nachtruhe zwischen 22 und 6 Uhr, schreibt der Verein in einer Stellungnahme. Lärm, Dreck und Randale hätten weiter zugenommen. "Kein Mensch will Geselligkeit und Feiern für junge Menschen abschaffen. Aber das muss nicht zwangsläufig in lautstarkem Besäufnis, Urinieren und Geschrei bis in die Morgenstunden auf Anwohnerkosten enden", so der Verein.

Die geplante Awareness-Kampagne – bei der die Nachtschwärmer etwa für die Schlafbedürfnisse der Anwohner sensibilisiert werden sollen – sieht der Verein kritisch. Sie ersetze nicht "die vom Grundgesetz festgelegte Erziehungspflicht (!) der Eltern". Kritik äußert der Verein auch an Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp. Dieser sei eingestellt worden, "um zwischen den lärmgeplagten Anwohnern und lärmenden jungen Menschen zu vermitteln und das Gespräch mit den Altstädtern zu suchen". Doch bisher setze "er sich nur für Feiernde ein". Dem Verein Alt-Heidelberg sei jedenfalls bisher kein Gespräch angeboten worden. (RNZ)