In der "Alten Schule" sind derzeit der Heimatverein, der Chor "Quer Beat", die Helmstadter Musikanten, die Feuerwehrkapelle, die Landfrauen und die Guggenmusiker "Caipirinha-Fäzzer" untergebracht. Die Vereine haben sich in den zugewiesenen Räumen eingerichtet. Insbesondere der Heimatverein hat in vielen Jahren zahlreiche Exponate zur Dorfgeschichte und darüber hinaus zusammengetragen. Das Gebäude ist praktisch bis unters Dach gefüllt, eine komplette Schusterwerkstatt, ein Klassenzimmer und eine Wohnstube hat der Verein eingerichtet. (tw)