Der Durchbruch: Durch eine Anzeige kam Phil Collins 1970 als Schlagzeuger zu einer Gruppe, die damals noch pompösen Progressive Rock spielte: Genesis. Nach dem Ausstieg von Frontmann Peter Gabriel suchten die übrigen Mitglieder erfolglos nach einem Nachfolger. Schließlich übernahm Collins, der schon vereinzelte Songs gesungen hatte, 1975 den Posten des Sängers. In den 80ern wurde aus Genesis auch wegen Collins eine radiotaugliche Popband.

Die Solokarriere: Gleich mit der ersten Single "In The Air Tonight" feierte Collins 1981 einen kometenhaften Aufstieg als Solokünstler. Das Lied, das in Deutschland zum Nummer-Eins-Erfolg wurde, war im Soundtrack der 80er-Jahre-Serie "Miami Vice" zu hören. Nicht zuletzt dank seines Schlagzeug-Breaks ist das Lied ein Klassiker. Bei Live-Konzerten übernahm in den vergangenen Jahren sein Sohn Nicholas diesen Part.