Die kulinarische "Tour de France"

Gefahrene Kilometer: Etwa 4000 durch Frankreich von und nach Erquy, plus An- und Abreise z.B. aus Heidelberg ca. 2100 km. Deutsche Urlauber können die Tour wesentlich verkürzen und in Cambrai oder Lyon in die Route einsteigen.

Reisezeit:Im Sommer wird es vor allem im Süden voll und heiß, also besser in die Nebensaison ausweichen, dann sind Campingplätze auch günstiger. Und in Aremorica muss man ohnedies immer mit wechselhaftem Meeresklima rechnen.

Ungefähre Kosten: Mautstraßen sind bequem, kosten aber im Falle eines VW California rund 250 Euro, größere Reisemobile liegen höher. Verbraucht haben wir insgesamt rund 260 Liter (VW T6 California Ocean Blue, 150 PS, DSG, Schnitt: 6,48 l/100 km). Allerdings liegen die Dieselpreise in Frankreich ein wenig höher als in Deutschland. Im im Moment sind es etwa 1,40 Euro.

Generell: Wer meint, Frankreich zu kennen, der wird auf dieser Tour eines Besseren belehrt, und erfährt die Vielfalt dieses schönen Landes, das so viele grandiose Regionen vorzuweisen hat.