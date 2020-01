Der futuristische Nexo ist aufgrund seiner Brennstoffzellentechnik natürlich teurer als ein konventionell angetriebener SUV. Den Santa Fe beispielsweise offeriert Hyundai in der besten Ausstattungslinie ab 47.000 Euro. Allerdings ist die Ausstattung des bei 69.000 Euro startenden Nexo mehr als üppig, auch die komplette Assistenzsystematik oder die opulenten Displays im Armaturenbrett sind Serie, lediglich die scharfe Titan-Lackierung für 600 Euro und das Premiumpaket für derer 3500 sind zubuchbar, wobei dann nicht nur das absolut empfehlenswerte Glasdach mit an Bord ist, sondern auch ein feines Feature, das auf zwei Kameras in den Rückspiegeln basiert. Deren Bild wird beim Betätigen der Blinker ins Display gesendet, was beim Abbiegen sehr effektiv den eigentlich toten Winkel in Szene setzt. Nur einen Hänger wird man in diesem Privatprogramm niemals sehen, der Nexo ist nämlich nicht für einen Agrarhaken vorbereitet.