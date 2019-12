Hintergrund

> Der Preis der Heilbronner Bürgerstiftung ging in diesem Jahr an den Ambulante Hospizdienst Heilbronn, mit einem weiteren Hauptpreis würdigte die Bürgerstiftung die Arbeit der ARGE Flüchtlingshilfe Heilbronn, in der sich rund 215 Personen aktiv in der städtischen Flüchtlingsarbeit engagieren.

> Das Stiftungskapital konnte auch 2018 durch Zustiftungen erhöht werden, die Rücklagen der Bürgerstiftung lagen 2018 bei 473.000 Euro, das Niveau wurde gehalten. 2018 erhielt die Bürgerstiftung 168.000 Euro an Spenden, bis Ende Oktober 2019 kamen 162.000 Euro hinzu. 2018 wurden für Projekte 240.000 Euro ausgegeben, in 2019 bis Oktober 142.000 Euro. Insgesamt wurden seit der Gründung 2004 mehr als vier Millionen Euro Fördermittel bereitgestellt. (bfk)