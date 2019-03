Hintergrund

Der Europäische Maulwurf ist ein Säugetier und der einzige Vertreter aus der Familie der Maulwürfe in Mitteleuropa. Sein Körperbau ist an das Leben unter der Erde angepasst. Den Großteil ihres Lebens verbringen Maulwürfe in einem selbst gegrabenen Gangsystem nicht weit unter der Erdoberfläche. Ein Maulwurf kann bis zu sieben Meter pro Stunde graben. Die Erde schiebt er an die Oberfläche, wobei die Maulwurfhügel entstehen. Die schaufelförmigen vorderen Gliedmaßen eignen sich bestens zum Graben. Ein erwachsenes Tier kann 20 Zentimeter groß werden und 120 Gramm wiegen. Das Fell ist in der Regel grau. Maulwürfe haben kleine Augen, mit denen sie vermutlich aber lediglich hell und dunkel unterscheiden können. Sie orientieren sich über lange Tasthaare. Außerhalb der Paarungszeit im Frühjahr meiden sie den Kontakt zu Artgenossen. Maulwürfe ernähren sich von tierischer Nahrung wie Regenwürmern und halten keinen Winterschlaf. Sie werden maximal fünf Jahre alt. (cm)