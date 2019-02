Hintergrund

> FTTC = Fibre to the curb (Glasfaser bis zum Bordstein) Hier wird das Glasfaserkabel von der Vermittlungsstelle lediglich bis zum nächstgelegenen Kabelverzweiger geführt. Dort wandelt eine Netzwerkeinheit, die sogenannte ONU. das optische Signal in eine elektrischen Impuls um. Den restlichen Weg zum Kunden legt dieser über das reguläre Festnetz, also per Kupferkabel zurück. Das ist aber eher eine "Notlösung" um Kosten zu sparen. Optimal wäre die viel teurere direkte Anbindung jedes Haushaltes mit Glasfaser.

> FTTB oder FTTH = Fibre to the Building/House (Glasfasser-Hausanschluss) Als "echter" Glasfaseranschluss gilt das Verlegen der Glasfaserleitungen direkt bis in den Keller des Gebäudes.

> PoP = Point of Presence (hier: Hauptverteiler) Die gesamte dort ankommende Bandbreite der Datenübertragung wird im PoP aufgeteilt auf einzelne Bereiche eines Ortes.

> LTE = Long Term Evolution (wörtl.: "langfristige Entwicklung") ist eine Bezeichnung für den Mobilfunkstandard der dritten Generation. In Lindach wird auch andere Datenübertragung bislang über diesen Richtfunk abgewickelt. (fhs)