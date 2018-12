Rheinpegel

Zwischen Sonntag und Mittwoch hat der Rheinpegel am Messpunkt Maxau bei Karlsruhe um 1,5 Meter zugelegt. Das entspannt die Situation bei den Binnen-Frachtschiffen. Auch der Heizöltransport hatte ganz wesentlich unter dem Niedrigwasser am Rhein gelitten, weil die Schiffe mit verringerter Ladung fahren mussten. Eine Verlagerung des Transports auf Straße und Schiene war aufgrund begrenzter Kapazitäten nur teilweise möglich. Händler aus dem Süden und Westen Deutschlands mussten teilweise bis Hamburg fahren, um Heizöl einzukaufen. Die zusätzlichen Transportkosten schlugen sich im Heizölpreis nieder. Allerdings kam es in der Region nicht zu Lieferengpässen. In Hamburg lag der Heizöl-Preis Mitte November bei 71,4 Cent je Liter (bei Abnahme von 3000 Litern), in Ingolstadt dagegen bei 85,9 Cent je Liter. hab