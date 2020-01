"Odenwäldisch" ist der sprachwissenschaftliche Sammelbegriff für die badisch-fränkischen mundartlichen Varianten um Buchen herum. Der Buchener Dialekt gehört zum südfränkischen Dialektraum, aber mit ostfränkischen Tendenzen. Einen südfränkischen Sprecher kann man durch die dialektale Aussprache des standardsprachlichen Satzes "Die Kinder halten die Äpfel fest" in folgender Weise ausmachen: "Die Kinner halte die Äpfel fescht." Vielleicht sogar mit einer Verkürzung des "die" in Richtung eines d’, da die südfränkischen Sprecher gerne die Artikel verkürzen. Weiterhin tendieren die südfränkischen Sprecher dazu, nach den Nasalen m und n auf die Plosivlaute (die harten: p, t, k und die weichen: b, d, g) zu verzichten, wie man es im Beispielsatz schön bei Kinner für "Kinder" sehen kann. Eine Lenisierung, also Verweichlichung, der harten Plosive zugunsten der weichen ist zu erkennen. Man würde den "Traktor" oder "Trekker" also initial eher mit einem weichen d statt eines harten t aussprechen, ebenso die "Tüte" als Düte, oder im Raum Buchen dann auch als Dudde. (rnz)