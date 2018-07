Von Alexander R. Wenisch

Beeren sind der letzte Schrei. Seit einiger Zeit boomen die kleinen Früchte als "Superfood". Gojibeeren, Chiasamen und Granatapfel heißen die Helden, die nachhaltig gesund und schlank machen sollen. Dem Gesundheitsempfinden mögen die Exoten guttun, doch ihr Import aus Afrika, Asien oder Südamerika drückt aufs ökologische Gewissen. Darum genießen heimische Früchtchen ebenso große Beliebtheit. Was sich merklich im Supermarktregal abzeichnet.

Da gibt es zwar mittlerweile das ganze Jahr über Him-, Brom-, und Heidelbeeren. Doch jetzt kommt die heimische Erntezeit - man erhält Beeren, die nicht die halbe Welt umschifft haben, um morgens bei uns im gesunden Müsli zu landen. Die Anbaufläche für Strauchbeeren wächst in Deutschland stetig - innerhalb von fünf Jahren um etwa ein Drittel. Besonders beliebt bei Kunden: Die kalorienarme Heidelbeere. 2017 wurden fast doppelt so viele der blauen Beeren verkauft als im Jahr zuvor.

Während man früher mühsam im Wald "in die Beeren" gehen musste und ein Becherchen Früchte mit Muskelkater bezahlte, nimmt man heute einfach ein, zwei Schalen im Markt mit. Doch wer schon einmal wilde Heidelbeeren, wie sie heute auch noch im Odenwald wachsen, gegessen hat, weiß, dass die Kulturbeeren aus der Schale nur ein wässriger Abklatsch sind. Sie sind zwar süßer, aber so herrlich blaue Zungen, Zähne und Lippen wie mit den wilden Schwestern kann man sich mit ihnen nicht holen.

Deutsche Höfe bauen Kulturheidelbeeren vor allem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg an. In Brandenburg hat die Ernte bereits begonnen. Auch Heiner Husmann legt nun los, sein Hof liegt zwischen Hannover und Bremen in Borstel. Diesmal seien die Heidelbeeren rund zwei Wochen früher reif als sonst, sagt er. "Die ersten sind schon blau."

Der Blick aufs Etikett lohnt sich allemal. Denn obwohl die Bauern die Fläche ausweiten, reichen die Mengen nicht, um den Beerenhunger der Deutschen zu stillen. Die Händler kaufen auch ordentlich im Ausland. Die Menge der importierten Blaubeeren hat sich in fünf Jahren fast vervierfacht. Vor allem in den kalten Monaten kommen die Früchte dann aus Spanien, Peru oder Chile.

Beliebt sind die Beeren, weil sie reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien sind. Die Heidelbeere ebenso wie die Sauerkirsche empfehlen Experten als Alternative zur Acai-Beere. Statt Gojibeeren kann man auch zur Schwarzen Johannisbeere greifen. Und Bundesländer mit viel Landwirtschaft reagieren auf den "Superfood"-Trend gewitzt. Niedersachsen beispielsweise wirbt mit super gesunden Äpfeln, Grünkohl und Spinat.