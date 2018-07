Zur feierlichen Einweihung des "Hauptbahnhofs Weinheim" hatte die Deutsche Bahn einen der neuen TwinDexx-Doppelstockzüge des Main-Neckar-Ried-Express auf Gleis 1 zur Besichtigung bereitgestellt. Im Zuge der zweiten Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar wurden einschließlich des Weinheimer Bahnhofs acht Stationen entlang der Strecke Mannheim-Darmstadt S-Bahn-gerecht ausgebaut.

Beim Ausbau in Weinheim wurden die Bahnsteige A, B und C der Gleise 1 bis 4 auf 76 Zentimeter erhöht und an allen drei Bahnsteigen jeweils ein Personenaufzug errichtet. Außerdem erhielten die Bahnsteige ein taktiles Blindenleitsystem. Ebenfalls neu sind das Bahnsteigdach am Hausbahnsteig sowie die Überdachungen zu den Treppenauf- und -abgängen an den Bahnsteigen. Und auch die Beschilderungen und die Wartehallen sind jetzt "S-Bahn-Standard".

Die Kosten für die gesamten Maßnahmen belaufen sich auf rund 8,6 Millionen Euro. Davon übernehmen die Stadt und der Rhein-Neckar-Kreis jeweils 1,7 Millionen. Das Land Baden-Württemberg trägt 1,88 Millionen Euro und der Bund 3,57 Millionen Euro.

Der Weinheimer Hauptbahnhof liegt an der Main-Neckar-Bahn und ist Teil des Gesamtverkehrskonzeptes des Main-Neckar-Ried-Express und der künftigen S-Bahn Rhein-Neckar. Diese verbindet die Orte entlang der Bergstraße mit Mannheim und Heidelberg im Süden sowie Darmstadt und Frankfurt im Norden. keke