Mit gemischten Gefühlen beendete die Erste Bürgermeister-Stellvertreterin des Klosterstädtchens, die sozialdemokratische Stadträtin Tanja Ehrhard, die letzte von ihr geleitete Gemeinderatssitzung: Sie hat die Amtsgeschäfte geleitet, nachdem der bisherige Bürgermeister Schönaus, Marcus Zeitler (CDU), zum 1. September sein Amt als Oberbürgermeister von Hockenheim angetreten hatte. Jetzt ist die Übergangszeit vorbei. Zum Januar hat der parteilose, von den Christdemokraten unterstützte Matthias Frick aus Nußloch das Amt angetreten.

In ihrem Schlusswort erkannte Ehrhard zum einen "an der Schwelle zum neuen Jahr trotz sorgfältiger Pläne und Vorkehrungen eine mehr oder minder große Unsicherheit", für sie daher eine Schwebesituation. Auf der anderen Seite hob sie die "erfolgreiche kommunale Partnerschaft" auf der Verwaltungs- und Gemeinderatsseite hervor. Sie bedankte sich für das aktive "Mitdenken, Mitwirken und Mitarbeiten in unserer Gemeinschaft".

"Die letzten Monate stellten uns vor ungewohnte Herausforderungen, die wir alle so nicht kannten", fasste Ehrhard ihre Gemütslage zusammen. Dennoch trat sie für "Aufbruchstimmung, Flexibilität und Wagemut" ein und erwartete Veränderungen, aber auch Chancen für Ziele, die alle ansprechen. Deshalb hielt sie es für wichtig, den unbedingten Zusammenhalt aus der "Solidarität und Mitmenschlichkeit" zu speisen.

Für die offizielle Verpflichtung von Bürgermeister Matthias Frick im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am Freitag, 24. Januar, um 18.30 Uhr in der Stadthalle kürte der Gemeinderat gemäß der üblichen Gepflogenheiten den CDU-Stadtrat Manfred Hesse. Als ältestes Mitglied des Rats soll er die Verpflichtung vornehmen.

Zusätzlich legten die Stadträte einen Ablauf dieses Festakts fest, an dem sich die Musikschule Schönau und die drei örtlichen Gesangvereine – "Liederkranz", Singverein "Freiheit" und "Eintracht" Altneudorf – musikalisch beteiligen sollen. Ferner wird Landrat Stefan Dallinger um ein Grußwort gebeten. Darüber hinaus geht die Einladung auch an die Wahlkreisabgeordneten und den Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, Werner Fischer, ebenfalls an die Bürgermeister der umliegenden Kommunen, die Schulleiterinnen, die Geistlichen sowie die Vertreter der Sparkassen und Banken. (ths)