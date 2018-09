Henrik Rödl tritt mit dem DBB-Team beim Supercup in Hamburg an. Foto: Swen Pförtner

«Die Einstellung jedes Einzelnen passt hundertprozentig, daher bin ich sehr optimistisch vor den kommenden Aufgaben», sagte Bundestrainer Henrik Rödl vor dem Test am Freitag (20.00 Uhr) gegen die Türkei. Bei einem Sieg würde die DBB-Auswahl am Samstag im Finale des eigenen Vorbereitungsturniers spielen, bei einer Niederlage ginge es um Platz drei. Gegner sind entweder Italien oder Tschechien.

Der Supercup sei zwar wichtig, sagte Rödl im NDR, «aber nicht so sehr, dass wir Spieler mit zu viel Einsatzzeit gefährden würden». Auf dem Weg zur WM 2019 in China geht es am 13. September nach Estland und am 16. September in Leipzig gegen Israel. Diese Partien stehen für seine Mannschaft klar «im Vordergrund». Die DBB-Auswahl besitzt mit bislang sechs Siegen aus sechs Erstrundenspielen eine hervorragende Ausgangslage für den Sprung zur Endrunde.

Mit dem Turnier in Asien beschäftigt sich Rödl aber noch nicht. «Wir müssen Schritt für Schritt denken. Aber wenn wir uns qualifizieren sollten, müssten wir uns sicher nicht verstecken. Die Mannschaft wäre noch ein Jahr weiter zusammengewachsen», sagte der ehemalige Profi.