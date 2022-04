In Hessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesunken. Binnen sieben Tagen lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Sonntag bei 1083,6 nach 1104,2 am Vortag, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Innerhalb eines Tages wurden den Angaben zufolge 5838 Neuinfektionen und zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet (Stand 00:00 Uhr). In Hessen gab es seit Beginn der Pandemie 1 547 023 nachgewiesene Corona-Infektionen, 9709 Menschen starben an oder mit Covid-19.