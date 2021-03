Eschelbronn. (pol/ppf) Am Donnerstagvormittag kam es an der Einmündung der Straße "In den Kirchwiesen" in die Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 49-jährige Autofahrerin leicht verletzt.

Eine 81-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 8.30 Uhr "In den Kirchwiesen" in Richtung Bahnhofstraße und übersah dort die Vorfahrt der 49-jährigen Suzuki-Fahrerin.

Während die 81-Jährige unverletzt blieb, wurde die 49-Jährige leicht verletzt. Sie wollte nach der Unfallaufnahme selbständig einen Arzt aufsuchen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Der Suzuki musste abgeschleppt werden, schreibt die Polizei in einer Meldung.