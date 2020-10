Liebe Leserinnen und Leser,

es hat etwas länger gedauert – aber jetzt ist es soweit. Wir haben die Technik zum Laufen gebracht und die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gemeistert. Am Montag, 12. Oktober, starten wir unseren E-Mail-Newsletter. Montags bis freitags senden wir Ihnen um 11.30 Uhr die wichtigsten Themen pünktlich zur Mittagspause.

Sie haben sich vor längerem für diesen E-Mail-Newsletter bei uns angemeldet und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren neuen Dienst ausprobieren. Sollten Sie daran kein Interesse mehr haben, dann nutzen Sie den Abmelde-Link ganz am Ende dieser E-Mail-Nachricht.

Jeden Werktag senden wir Ihnen zum Mittag die wichtigsten Themen und aktuellsten Nachrichten aus Heidelberg, Mannheim, dem Rhein-Neckar- und Neckar-Odenwald-Kreis. Und natürlich, was Wichtiges in der Metropolregion, in Deutschland und der Welt geschieht. In der E-Mail senden wir Ihnen den Link, der zu unseren Artikeln auf www.rnz.de führt.

Für die Zusammenstellung der Themen und den Versand ist unser Team in der Onlineredaktion für Sie im Einsatz. Sollten Sie Verbesserungsvorschläge oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns an online@rnz.de.

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Newsletter weiterempfehlen. Hier können sich Interessierte anmelden: hier klicken zur Anmeldung beim E-Mail-Newsletter.

Viele Grüße aus der Redaktion,

Götz Münstermann (Leiter Onlineredaktion)